El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:21. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados .

A partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Las nubes comenzarán a aumentar, alcanzando un estado nuboso hacia las horas centrales del día. La temperatura irá en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados alrededor de las 14:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 62% y el 86% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas nubes altas en la tarde, aunque sin riesgo de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 0%.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas de la tarde, especialmente desde el oeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer claro a las 18:06. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. En resumen, se espera un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Los Palacios y Villafranca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.