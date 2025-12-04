El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, proporcionando un ambiente agradable para aquellos que salgan a disfrutar del aire libre.

Sin embargo, a partir del mediodía, el panorama cambiará drásticamente. Las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y se prevé que el estado del tiempo se torne muy nuboso y, posteriormente, cubierto. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que afectará la región, lo que podría generar un ambiente más sombrío y fresco. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados en la tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la nubosidad y el viento.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más ventosas. Esta brisa podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta a un 45%, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras o chubascos. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40% en el mismo periodo, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 8 grados. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, así que se recomienda precaución a quienes planeen salir. En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un ambiente más inestable y fresco, con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.