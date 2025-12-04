El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne nuboso, especialmente en la tarde, con un aumento en la cobertura de nubes que podría afectar la visibilidad. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando picos del 90% en la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 15:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 75%. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con apenas 0.1 mm pronosticados.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando ligeramente en la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se espera que la probabilidad sea baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento al 35% en la tarde, aunque no se anticipan condiciones severas. Las nubes altas que se prevén en la tarde no deberían generar preocupación, ya que no se espera que se desarrollen en tormentas significativas.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con escasas posibilidades de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas frescas y la posibilidad de un ligero viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.