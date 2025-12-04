El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra gradualmente, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde. A partir del periodo de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm, lo que no debería causar inconvenientes mayores, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esta brisa suave puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados en las horas más cálidas del día, pero descenderán nuevamente al caer la tarde.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados , con una humedad que podría llegar a un 96%, lo que generará un ambiente bastante húmedo y fresco.

Es importante destacar que la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla que se espera en las horas de la noche, especialmente entre las 21:00 y las 23:00 horas. Esto podría complicar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.