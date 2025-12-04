El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día, especialmente entre las 3 y las 6 de la tarde. Las temperaturas máximas se situarán alrededor de los 18 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 67% y el 90%. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe un leve aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen en forma de lluvia intensa.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h, alcanzando ráfagas más fuertes en las horas de la tarde, especialmente en torno a las 2 y 3 de la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más fríos, alcanzando mínimas de alrededor de 8 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento de nubes y temperaturas agradables, sin riesgo de lluvias significativas. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, aprovechando el tiempo templado antes de que las temperaturas desciendan al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.