El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Martos se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo a las 08:14. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo cubierto.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el día, comenzando en torno a los 5 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. Esta ligera subida de temperatura será acompañada por una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando el termómetro podría descender nuevamente a los 9 grados.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 76% y el 90% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. Este nivel de humedad también es propenso a generar niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de Martos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. A partir de las 12:00, se registrarán ligeras lluvias, acumulando un total de 0.3 mm a lo largo del día, con probabilidades de lluvia que aumentan a un 55% entre las 07:00 y las 13:00, y alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, las lluvias no serán intensas y se espera que se limiten a chubascos ligeros.

El viento soplará desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y luego a oeste, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.