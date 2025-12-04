El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados a las 8:00 horas y continúe subiendo hasta llegar a los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, con un aumento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que el cielo esté cubierto en su mayoría, con algunas nubes altas que podrían aparecer, especialmente hacia el final de la jornada. La temperatura máxima se espera que llegue a los 16 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente a 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. Sin embargo, hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque es poco probable que se materialicen. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 20 km/h hacia las 7:00 horas. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 30 km/h a las 12:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Hacia la tarde y la noche, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 13 km/h.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad por la tarde y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la moderada intensidad del viento permitirán que los habitantes realicen sus actividades al aire libre sin inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.