El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La bruma será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, aunque no se anticipa precipitación.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados alrededor de las 15:00 horas. El cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la presencia de nubes altas y cubiertas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas.

La probabilidad de tormentas es nula durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se caracteriza por un inicio despejado, un aumento de nubes hacia la tarde, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas desciendan en las próximas noches.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.