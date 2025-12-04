El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 84% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 9 grados hacia las 9 de la mañana. La brisa será suave, con vientos del oeste a una velocidad de 6 km/h, lo que permitirá que la sensación de frío sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para aquellos que planeen estar al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá gradualmente, y se espera que las nubes aumenten, alcanzando un estado cubierto hacia las 5 de la tarde. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 16 grados, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno al 79%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las nubes altas podrían traer cambios en la atmósfera.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 11 de la noche. La brisa se intensificará ligeramente, con vientos del oeste-suroeste que alcanzarán hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Alcor se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables durante la tarde y un cielo que se irá cubriendo conforme avance el día. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa y las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.