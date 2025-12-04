El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que sugiere un inicio fresco para la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente relativamente agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Desde las 13:00 horas, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso y posteriormente cubierto. Este cambio en el estado del cielo coincide con un incremento en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm, pero la posibilidad de que se presenten es alta, por lo que se recomienda a los lucentinos llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa también aumentará a lo largo del día, alcanzando niveles del 90% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 11 grados a partir de las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con el aumento de la humedad y la llegada de las lluvias.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo durante la tarde.

En resumen, el día en Lucena comenzará con un tiempo fresco y despejado, pero se transformará en un ambiente más inestable y húmedo a medida que avancen las horas, con lluvias ligeras esperadas por la tarde. Es un día que invita a disfrutar de la mañana al aire libre, pero con precauciones para la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.