El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un día fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y estable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Este viento suave será ideal para quienes deseen salir a caminar o realizar actividades al aire libre sin preocuparse por condiciones climáticas adversas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan tormentas ni lluvias. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormenta en la tarde, aunque esta sigue siendo muy baja, con un 5% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Por lo tanto, es poco probable que los residentes de Lora del Río se enfrenten a condiciones climáticas severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:03. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para actividades familiares o paseos tranquilos.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.