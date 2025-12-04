Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que rondarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 7 grados hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar a partir de las 3 de la madrugada, con un cielo que pasará de despejado a poco nuboso. Para el mediodía, la temperatura se estabilizará en torno a los 8 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente.

Durante la tarde, el cielo se tornará mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados. A partir de las 12 del mediodía, se espera que la nubosidad se intensifique, y para las 3 de la tarde, el cielo estará completamente cubierto. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en la tarde, con un 75% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm.

El viento soplará desde el oeste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura caerá a 10 grados hacia las 7 de la tarde, y se mantendrá en torno a los 9 grados hasta la medianoche. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 95% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con un ambiente fresco y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.

