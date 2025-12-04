El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados a media mañana, con una humedad relativa que oscilará entre el 87% y el 89%, lo que puede generar una sensación de frescor.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, especialmente a partir de las 15:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se incrementa a un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esta posibilidad, las lluvias no se anticipan como un evento significativo, ya que la precipitación esperada es mínima, con algunos intervalos de lluvia ligera (indicados como "Ip") en la tarde.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas centrales, provenientes del oeste y noroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. A primera hora, el viento soplará a 4 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar su máxima intensidad en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 19:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto, con una tendencia a despejarse hacia la medianoche, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 87% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente variable, con un inicio despejado que dará paso a intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, con un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.