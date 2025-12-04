El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 9°C, descendiendo ligeramente a 8°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% a la 01:00, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre 8°C y 9°C, con un cielo que seguirá despejado hasta aproximadamente las 10:00 horas. Durante este periodo, el viento soplará del sur a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 11:00 horas, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 13°C a mediodía. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente con nubes altas y algunas nubes más densas, especialmente en la tarde. A las 12:00 horas, la temperatura alcanzará su máximo de 18°C, y la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 73%.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un 20% de probabilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se anticipan lluvias significativas, es recomendable que los ciudadanos estén preparados por si acaso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia las 19:00 horas.

El viento, que soplará del sur y del oeste, alcanzará su máxima racha a las 12:00 horas, con velocidades de hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:07, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 12°C a las 22:00 horas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables durante el día, aunque con un ligero riesgo de precipitación por la tarde. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de llevar abrigo para la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.