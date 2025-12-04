El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 grados, proporcionando un ambiente frío pero agradable para aquellos que se aventuren a salir temprano.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 7 grados a las 5 de la mañana y subiendo hasta los 9 grados hacia las 9 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente hasta un 70% a media mañana. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 11 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas. La brisa del sur-suroeste se hará más notable, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja durante todo el día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, hacia la tarde-noche, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto se debe a la llegada de un frente que podría traer consigo algunas nubes más densas, aunque no se anticipan lluvias significativas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque se espera que la bruma se presente en las primeras horas de la mañana y nuevamente hacia la noche. La combinación de estos factores sugiere que, aunque el día comenzará de manera clara, es recomendable estar preparado para un cambio en las condiciones hacia la tarde.

En resumen, el 4 de diciembre en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y una brisa suave. A medida que avance el día, se recomienda disfrutar del aire libre, pero estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.