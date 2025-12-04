El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y la mañana, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados en las primeras horas del día, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81% al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a media mañana, con cielos que seguirán siendo mayormente despejados. Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Las nubes altas comenzarán a aparecer, y se prevé que el cielo se cubra en gran parte durante las horas centrales del día, alcanzando temperaturas de hasta 18 grados . La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 68% a medida que el sol se eleve en el cielo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 28 km/h por la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar del aumento de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, aunque esta sigue siendo baja, con un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, las condiciones no son propensas a tormentas severas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, y el viento se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un panorama más nublado, pero sin lluvias significativas. Los habitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de un día variado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.