El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una ligera brisa proveniente del oeste que alcanzará velocidades de hasta 4 km/h.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana. Sin embargo, la humedad relativa será alta, rondando el 81%, lo que podría generar una sensación de frescor. A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas en el transcurso del día. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que podría llegar a los 30 km/h desde el oeste. Esto, combinado con una humedad que descenderá a un 66%, creará un ambiente fresco, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 18:10.
A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con un aumento en la nubosidad que podría dar paso a un ambiente más frío. Las temperaturas descenderán a 15 grados hacia la noche, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 86% hacia el final del día. La probabilidad de tormentas se mantiene en un 0%, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos.
En resumen, el día en Huelva se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables durante la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la noche. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día mayormente seco y templado, ideal para actividades al aire libre antes de que el tiempo se torne más invernal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.
