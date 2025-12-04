El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente cálido para esta época del año.

A lo largo del día, el estado del cielo cambiará gradualmente. Desde la mañana hasta el mediodía, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a partir de la tarde, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente, con nubes altas y un ambiente muy nuboso hacia la noche. Esto podría dar lugar a una sensación de frescura al caer la tarde, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del oeste con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur a una velocidad de 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en su punto máximo. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% al final del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el día en Dos Hermanas se presenta como una jornada mayormente despejada en las primeras horas, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.