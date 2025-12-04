El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Écija se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C a las 6°C en las primeras horas, proporcionando un inicio fresco para los habitantes de la ciudad. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8°C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable antes de que el sol alcance su punto más alto.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé que el tiempo se torne más nublado. Las temperaturas alcanzarán su máximo en torno a los 16°C, lo que ofrecerá un respiro del frío matutino. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 95% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir durante las horas más frías del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% durante la mañana y un ligero aumento a un 15% en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11°C hacia el final del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la noche sea más cómoda. El ocaso se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque comenzó fresco y nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar en Écija.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.