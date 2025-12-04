El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados .

A partir de la tarde, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra en gran parte, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15 horas, con un valor estimado de 18 grados , lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para esta época del año. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en momentos puntuales.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles altos, rondando el 66% al 85% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 11 grados hacia el final del día.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde y noche, aunque no se espera que generen precipitaciones.

La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, a pesar de la nubosidad creciente, ofrecerá momentos agradables y temperaturas moderadas. En resumen, el 4 de diciembre se presenta como un día mayormente despejado, con un ambiente fresco y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de la belleza de Coria del Río en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.