El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 6 grados a las 9 de la mañana. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar a partir de las 4 de la madrugada, con la llegada de nubes altas que se mantendrán durante gran parte del día. A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, y se prevé que esta tendencia continúe hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados .

La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana y la mayor parte de la tarde, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, existe una probabilidad del 15% de tormentas, que podría aumentar a un 20% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará sin precipitaciones, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que podría generar condiciones de niebla durante la noche. En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas por la tarde, pero sin precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.