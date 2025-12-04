Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 6 grados a las 9 de la mañana. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar a partir de las 4 de la madrugada, con la llegada de nubes altas que se mantendrán durante gran parte del día. A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, y se prevé que esta tendencia continúe hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados .

La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana y la mayor parte de la tarde, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, existe una probabilidad del 15% de tormentas, que podría aumentar a un 20% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará sin precipitaciones, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que podría generar condiciones de niebla durante la noche. En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas por la tarde, pero sin precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  2. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  3. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  4. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  5. Una empresa pide permiso para abrir un minigolf en pleno centro de Córdoba
  6. La Diputación de Córdoba adjudica la primera fase de remodelación de los Colegios Provinciales por más de 5 millones de euros
  7. India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño
  8. Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre
Tracking Pixel Contents