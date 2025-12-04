El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan frescas, rondando los 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados hacia las 04:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 09:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A las 14:00 horas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, la temperatura alcanzará su punto máximo a las 16:00 horas, con un agradable 18 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

Por la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado poco nuboso a nuboso hacia la tarde-noche. A las 22:00 horas, se espera que el cielo esté cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 84% hacia las 22:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 18:06 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y sin precipitaciones. En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.