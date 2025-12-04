El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 8 grados, con una humedad relativa que oscila entre el 87% y el 89%, lo que puede generar una sensación de frescor.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A partir de las 9:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, aumentando ligeramente hasta los 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. A pesar de este aumento en la temperatura, la sensación de calor se verá mitigada por la humedad, que se espera que baje a un 70% en las horas centrales del día. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 12 y 19 km/h, lo que podría aportar un alivio a la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, aunque existe un 35% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier precipitación que pudiera ocurrir sería ligera y pasajera.

Al caer la tarde, el cielo se tornará más nublado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el viento disminuya su intensidad, soplando a unos 5 km/h desde el noroeste.

Finalmente, al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas volverán a bajar a 11 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con cielos despejados y poco nubosos en la mañana, nubes altas en la tarde y un regreso a la claridad por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.