El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, con mínimas de 5 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es importante tener en cuenta esta variable si se planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la nubosidad aumentará, y el cielo se tornará más cubierto, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco y húmedo.

El orto se producirá a las 08:20, y el ocaso será a las 18:04, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables durante el día hará que sea un buen momento para disfrutar de la belleza de Carmona, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, aunque se recomienda estar preparado para un descenso de la temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.