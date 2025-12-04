El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso y, posteriormente, muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h en las horas centrales del día, aumentando a 16 km/h por la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también contribuirá a la sensación de frío, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Camas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a niveles cercanos a los 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En resumen, el día de hoy en Camas se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, pero con un notable descenso al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.