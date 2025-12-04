El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con una variedad de condiciones que van desde cielos despejados hasta momentos de niebla y nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados , con una humedad relativa del 75%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar hasta los 10 grados en las horas centrales del día, aunque se mantendrá en torno a los 9 grados por la tarde. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 82% en las horas posteriores al mediodía. Esto podría generar un ambiente algo más pesado, pero sin llegar a condiciones de incomodidad.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos que pasarán de poco nubosos a muy nubosos. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, aunque se espera que sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm. Esto significa que, aunque la lluvia puede ser ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 5 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h desde el sur por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

En las horas nocturnas, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 11 grados. La probabilidad de niebla aumentará, especialmente entre las 18:00 y las 23:00 horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. La combinación de la bruma y la niebla puede hacer que la noche sea especialmente fría y húmeda, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 94%.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo que se intensificará hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.