El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 74% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En su punto máximo, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 41 km/h, lo que podría generar ráfagas notables en las horas de la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para estas condiciones, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente la claridad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados al caer el sol, que se producirá a las 18:06. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la tarde sea ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados y la alta humedad añadirán un toque fresco al ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.