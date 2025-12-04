El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9:00 horas. El cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero en general, la visibilidad será buena. La bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas del día, aunque no se prevén precipitaciones.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados alrededor de las 16:00 horas. Sin embargo, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura de nubes altas y cubiertas. A partir de las 15:00 horas, se espera que el cielo esté mayormente cubierto, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca de lo que realmente es.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados, y el cielo se despejará ligeramente hacia el final del día, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables en la tarde, aunque se recomienda estar preparado para un tiempo más fresco en la mañana y la noche. La ausencia de lluvias y la baja probabilidad de precipitaciones hacen de este un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.