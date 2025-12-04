El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Bailén se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se torne nuboso, especialmente en la tarde, con un aumento en la cobertura de nubes que podría llevar a un ambiente más gris y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , comenzando frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 87%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. En particular, se anticipa que las ráfagas más fuertes se presenten en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en general, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mañana y un ligero aumento en la tarde, donde se estima una probabilidad del 5% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se prevén acumulaciones significativas de agua, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda caer será escasa y no afectará las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 0% en la mañana y un 45% en la tarde, lo que indica que, aunque hay una posibilidad de tormentas, estas no son muy probables y, de ocurrir, serían de corta duración y no muy intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados . La niebla podría hacer su aparición en las horas nocturnas, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con vientos moderados y una baja probabilidad de precipitaciones. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque las horas de sol de la mañana permitirán disfrutar de un ambiente agradable antes de que las nubes cubran el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.