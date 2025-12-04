Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, se espera que las primeras horas del día permanezcan secas, pero a partir del mediodía, la probabilidad de lluvia comenzará a aumentar. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es más alta entre las 13:00 y las 19:00, con un 90% de posibilidad, lo que indica que es probable que los habitantes de Baeza se enfrenten a un tiempo húmedo durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros. La sensación térmica se mantendrá entre 1 y 6 grados, lo que refuerza la necesidad de vestirse en capas para mantenerse cómodo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% entre las 07:00 y las 13:00, y un 40% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, no se prevén tormentas eléctricas significativas, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan condiciones severas.

A medida que el día avance hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será fresco y mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia y viento moderado, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.

