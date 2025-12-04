El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% durante gran parte del día.

A partir de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado despejado a nuboso y, en algunas horas, a cubierto. Se prevé que la nubosidad aumente especialmente en la tarde, con un 90% de probabilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica no debería causar mayores inconvenientes.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, alcanzando picos del 88% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Por la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 11 grados hacia el final del día.

En resumen, Baena experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y posibilidades de lluvia ligera en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y disfrutar de las horas de sol antes de que el cielo se cubra por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.