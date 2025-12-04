El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe en aumento, llegando a un máximo de 19 grados . Sin embargo, a medida que el día avance, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado. A pesar de este cambio en la cobertura del cielo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de Ayamonte podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 79% al final de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, especialmente en áreas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan tormentas ni lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de nubes más densas, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo general.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy se caracteriza por un inicio despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las nubes más densas en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.