El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Arahal se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura a las 00:00 horas se registrará en 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura suba a 10 grados a las 10:00 horas y alcance los 14 grados hacia el mediodía. El pico de calor se registrará a las 16:00 horas, con 17 grados, antes de descender nuevamente a 15 grados al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 82% a medianoche y bajando ligeramente a un 76% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente cuando la temperatura descienda al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Arahal realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente en las horas de la tarde, aunque se mantiene en un 0% hasta el momento.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo y estable. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas.

En resumen, el día de hoy en Arahal se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde, temperaturas agradables y vientos moderados del sur. Una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el frío invernal se instale por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.