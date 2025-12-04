El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 6 grados centígrados. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse, pasando de un estado despejado a poco nuboso y finalmente a nuboso. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo un aumento en la nubosidad. A pesar de que la probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, se prevé un incremento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde, con un 65% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.6 mm, aunque no se esperan tormentas significativas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría afectar la sensación de confort al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 12 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 17:57, la temperatura comenzará a bajar, y se espera que caiga a 10 grados hacia las 20:00 horas. La noche se caracterizará por cielos cubiertos y una probabilidad de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, Andújar experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad aumentará y se prevén lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.