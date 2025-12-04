El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Almonte se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 7 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día.
Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia las 9 de la mañana. Sin embargo, la sensación de frío se verá acentuada por la humedad y la ligera brisa que soplará del sureste a una velocidad de 1 a 2 km/h. A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, pero sin probabilidad de precipitaciones, ya que se prevé un día seco con un 0% de probabilidad de lluvia.
A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados a las 12 del mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00 horas.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 41 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente al caer la noche, cuando la temperatura baje a 12 grados hacia las 23:00 horas.
La probabilidad de tormentas es nula durante todo el día, lo que significa que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de un día tranquilo y sin interrupciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará mayormente soleado y sin lluvias.
En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se caracteriza por un inicio despejado, temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados, y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, especialmente durante la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.
