El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Aljaraque se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta alrededor de las 3 de la tarde, cuando comenzarán a aparecer nubes altas y cubiertas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 18 grados , proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumentará a partir de la tarde, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, con un 35% de probabilidad de lluvia. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante este periodo.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.