El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 59% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta sensación a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 7 km/h. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste en las primeras horas, y cambiando a noreste y norte hacia la tarde. Esto podría aportar un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la temperatura o la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 18:05, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual interesante, con los colores del atardecer reflejándose en las nubes.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.