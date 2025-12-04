El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se enfrenta a un día marcado por un cielo predominantemente nublado y condiciones de humedad elevadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 3 grados . La sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y aunque no se esperan precipitaciones significativas en las primeras horas, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que se acerque la tarde. En este sentido, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 25% entre las 07:00 y las 13:00, y se incrementará hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras a moderadas en la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y contribuir a un ambiente invernal.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 9 grados en las horas más cálidas, aunque esta cifra puede verse afectada por la nubosidad y la lluvia. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede resultar en un día incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que las condiciones de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, puedan dificultar la visibilidad en algunas áreas. Esto es especialmente relevante para los conductores y peatones, quienes deben tener precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, manteniéndose en torno a los 8 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas. En resumen, se recomienda a los habitantes de Alcalá la Real que se preparen para un día frío y húmedo, con la posibilidad de lluvias a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.