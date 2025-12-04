Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET

El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se enfrenta a un día marcado por un cielo predominantemente nublado y condiciones de humedad elevadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 3 grados . La sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y aunque no se esperan precipitaciones significativas en las primeras horas, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que se acerque la tarde. En este sentido, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 25% entre las 07:00 y las 13:00, y se incrementará hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras a moderadas en la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y contribuir a un ambiente invernal.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 9 grados en las horas más cálidas, aunque esta cifra puede verse afectada por la nubosidad y la lluvia. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede resultar en un día incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que las condiciones de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, puedan dificultar la visibilidad en algunas áreas. Esto es especialmente relevante para los conductores y peatones, quienes deben tener precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, manteniéndose en torno a los 8 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas. En resumen, se recomienda a los habitantes de Alcalá la Real que se preparen para un día frío y húmedo, con la posibilidad de lluvias a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  2. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  3. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  4. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  5. Una empresa pide permiso para abrir un minigolf en pleno centro de Córdoba
  6. La Diputación de Córdoba adjudica la primera fase de remodelación de los Colegios Provinciales por más de 5 millones de euros
  7. India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño
  8. Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre
Tracking Pixel Contents