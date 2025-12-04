El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados entre las 3 y las 5 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en un estado poco nuboso hasta las 8 de la mañana. Durante este periodo, la temperatura se estabilizará en torno a los 7 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los que se desplacen a primera hora. A las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 10 grados a las 10 de la mañana y llegando a los 12 grados a las 11 de la mañana.

A medida que el día avanza, el cielo se tornará más nublado, con un aumento significativo de la nubosidad a partir de las 3 de la tarde, cuando se espera que el cielo esté muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 2 de la tarde, con 17 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde. A las 5 de la tarde, la temperatura será de 17 grados, y a las 6 de la tarde, se espera que baje a 16 grados.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 81% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 73% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 11 y las 12 de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h. A medida que el día avanza, el viento se moderará, con velocidades que rondarán entre 10 y 14 km/h en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. En resumen, un día fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.