El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas este 3 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una notable presencia de nubes que podrían traer consigo tormentas y lluvias escasas. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que las precipitaciones sean mínimas, con una probabilidad del 35% de que se produzcan entre la 1 y las 7 de la mañana.
Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y los 15 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, descendiendo a 8 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la temperatura a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 4 de la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.
El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35% durante la mañana, pero se espera que disminuya a medida que avance el día, con un pronóstico de 0% entre la 1 y las 7 de la tarde.
En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda abrigarse bien, especialmente por la mañana y al caer la noche, y estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
