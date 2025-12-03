El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas este 3 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una notable presencia de nubes que podrían traer consigo tormentas y lluvias escasas. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que las precipitaciones sean mínimas, con una probabilidad del 35% de que se produzcan entre la 1 y las 7 de la mañana.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y los 15 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, descendiendo a 8 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la temperatura a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 4 de la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35% durante la mañana, pero se espera que disminuya a medida que avance el día, con un pronóstico de 0% entre la 1 y las 7 de la tarde.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda abrigarse bien, especialmente por la mañana y al caer la noche, y estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.