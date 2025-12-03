El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 9 grados , con una ligera tendencia a descender a lo largo de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados hacia las 8:00 horas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, oscilando entre los 6 y 10 grados, con un leve aumento hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y alcanzando picos de hasta el 98% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 11 km/h. A medida que el día progrese, el viento podría cambiar de dirección hacia el oeste y noroeste, manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 55% de que se produzcan lluvias en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, aunque la cantidad esperada es escasa, con un total acumulado de 0.4 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el resto del día permanezca seco, con cielos mayormente nublados pero sin precipitaciones significativas.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 15 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. Las condiciones del cielo mejorarán ligeramente, con la posibilidad de que se presenten algunas nubes altas, pero en general, se espera que el cielo permanezca cubierto. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar una ligera bruma.

En resumen, Utrera experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que lleven consigo un paraguas si planean salir por la mañana. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, ofreciendo un respiro antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.