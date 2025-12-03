El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán bastante frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados . En las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 5 grados, aumentando ligeramente a 6 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta los 1 o 2 grados, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h en algunos momentos, y rachas que podrían superar los 38 km/h. Esto podría generar una sensación de mayor frío, especialmente durante las horas más frescas del día. Los vientos del oeste son típicos en esta época del año, pero hoy se espera que sean más intensos, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 90% entre las 01:00 y las 07:00 y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente, y se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, los habitantes de Úbeda deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se espera que el tiempo mejore hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.