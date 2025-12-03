El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura en la madrugada se situará en torno a los 9 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 90%. A medida que avance la mañana, la temperatura oscilará entre los 9 y 10 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente.

Durante el periodo de 00:00 a 07:00, se prevé un 25% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es posible que se registren lluvias, especialmente en forma de chubascos. La velocidad del viento será notable, alcanzando hasta 24 km/h desde el oeste, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo. A partir de las 07:00, la probabilidad de tormenta se mantendrá en el mismo porcentaje, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que el día avanza, el cielo se despejará gradualmente, con intervalos nubosos que darán paso a un tiempo mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00, con valores que podrían llegar a los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la persistente brisa del norte-noroeste, que alcanzará velocidades de hasta 15 km/h.

La tarde se presentará más tranquila, con temperaturas que descenderán nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 10 grados. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 72% hacia las 21:00. A lo largo de la tarde y la noche, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que sugiere que no se esperan lluvias adicionales.

Es importante destacar que, aunque la mañana comenzará con un tiempo inestable, la tarde ofrecerá un respiro con cielos despejados y temperaturas más agradables. Los ciudadanos de Tomares deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las primeras horas del día, y tomar precauciones si planean salir. La jornada promete ser variada, con un inicio fresco y húmedo que dará paso a un ambiente más templado y despejado a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.