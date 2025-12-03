El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 9 grados , con una humedad relativa alta del 90%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 25% en las primeras horas del día, lo que indica que es posible que se registren lluvias, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado con intervalos de sol. Las temperaturas irán subiendo gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 4 de la tarde.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque las primeras horas podrían verse afectadas por la presencia de nubes y posibles lluvias. La puesta de sol se producirá a las 18:06, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada.

Es recomendable que los habitantes de San Juan de Aznalfarache se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir por la mañana. A medida que el día avanza, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un ambiente más templado y menos húmedo. La tarde promete ser más agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante posibles ráfagas de viento.

