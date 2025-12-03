El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas durante la primera parte del día. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones, especialmente en las primeras horas, donde se espera una probabilidad de lluvia del 15% entre la 1 y las 7 de la mañana. La temperatura en este periodo oscilará entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 91%.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y para el resto del día se prevé un predominio de cielos poco nubosos y despejados. Las temperaturas irán en descenso, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, antes de caer nuevamente a 10 grados por la noche. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 72% al final del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Durante las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, el viento se moderará, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que esta disminuya considerablemente después de la mañana, con un 0% de probabilidad entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzó con condiciones inestables, la tarde será más tranquila y propicia para actividades al aire libre.

Es importante que los habitantes de La Rinconada se preparen para un inicio de jornada con precauciones, especialmente si planean salir temprano. Con la mejora del tiempo a medida que avanza el día, se recomienda aprovechar las horas de sol y temperaturas más agradables para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.