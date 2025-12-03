El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% y una probabilidad de precipitación del 100%. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Entre las 3 y las 5 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, y la temperatura se mantendrá constante alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Durante la mañana, el cielo se tornará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados. La humedad comenzará a descender, y se espera que la visibilidad mejore. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura alcanzará los 9 grados, y el cielo seguirá cubierto, aunque sin lluvias significativas.

En la tarde, las condiciones continuarán mejorando. A partir de las 12 del mediodía, la temperatura aumentará gradualmente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde y los 13 grados a las 2 de la tarde. El cielo se mantendrá nuboso, pero se espera que las lluvias sean prácticamente inexistentes. La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h, lo que podría generar una ligera brisa. A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará, y se prevé que a partir de las 3 de la tarde, la temperatura alcance su máximo de 13 grados. Las condiciones seguirán siendo favorables hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:01.

En resumen, aunque el día comenzará con cielos cubiertos y posibilidad de tormentas, la tarde ofrecerá un tiempo más templado y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes de Puente Genil que se preparen para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero que aprovechen la mejora en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.