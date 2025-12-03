El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.7 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 80% entre las 7 y las 13 horas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 5 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las tormentas darán paso a un tiempo más estable. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados a lo largo del día. La sensación térmica será similar, con valores que podrían bajar hasta 1 grado en las horas más frías de la mañana.

El viento soplará desde el suroeste y el noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, el viento se moderará, con velocidades que rondarán entre 5 y 12 km/h en la tarde y noche.

A partir de las 10 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que hacia el mediodía y la tarde, las nubes den paso a un tiempo más soleado, con intervalos de sol y poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 9 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la noche volverá a traer cielos despejados, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día.

En resumen, Priego de Córdoba experimentará un inicio de jornada inestable con lluvias y tormentas, seguido de una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las primeras horas de lluvia y viento, pero también disfrutar de un tiempo más agradable a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.