El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones, alcanzando hasta 0.7 mm en el periodo más activo. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias se irán disipando. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , siendo más frescas durante la mañana y ligeramente más cálidas hacia la tarde. La sensación térmica, sin embargo, será más baja, rondando entre 0 y 5 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Hacia la tarde, el viento disminuirá gradualmente, pero aún se mantendrá en torno a los 15 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma afecte la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera. Los conductores deben tener precaución y adaptar su velocidad a las condiciones del tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 9 grados , pero la sensación térmica seguirá siendo más baja debido al viento. La probabilidad de tormentas disminuirá significativamente después de las 7:00, y no se anticipan precipitaciones significativas en el resto del día.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día fresco y cubierto, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un tiempo más estable pero aún fresco a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.