El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 65% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.3 mm de lluvia acumulada. Sin embargo, a partir de la mañana, se espera que las condiciones mejoren, con cielos despejados y poco nubosos durante gran parte del día, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 18 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla en las horas nocturnas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

En resumen, Palma del Río experimentará un día variable, comenzando con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, pero mejorando hacia la tarde con cielos despejados y temperaturas más agradables. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de las horas de sol que se prevén en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.