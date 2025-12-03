El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta, aunque la precipitación esperada es mínima, con un acumulado de solo 0.8 mm. La probabilidad de lluvia es del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al inicio del día.

A medida que avanza la mañana, las nubes comenzarán a despejarse, y se espera que el cielo pase a estar poco nuboso a partir de las 2 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. A medida que el día avanza, el viento disminuirá gradualmente, lo que permitirá que las temperaturas suban ligeramente.

En la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 17 grados alrededor de las 4 de la tarde. La humedad comenzará a bajar, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan precipitaciones significativas.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 10 de la noche. El cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que los residentes disfruten de un ambiente más despejado en comparación con las horas de la mañana. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, se transformará en una tarde más tranquila y templada.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, pero con una mejora notable en las condiciones a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.